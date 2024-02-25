Kocaeli Darıca'da İki Yangın Birden Söndürüldü - Son Dakika
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Kocaeli Darıca'da İki Yangın Birden Söndürüldü

Kocaeli Darıca\'da İki Yangın Birden Söndürüldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir metruk binada çıkan yangın ile bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangınları kontrol altına alarak çevredeki hasarı önledi.

25.02.2024 19:05  Güncelleme: 19:05
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın çatısı ile metruk binada çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayramoğlu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki tek katlı metruk binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Kazım Karabekir Mahallesi Huzur Sokak'ta da 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında çatıda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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