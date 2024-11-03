Kocaeli'de 120 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Kocaeli'de 120 kilogram kaçak tütünün ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda İzmit ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, 120 kilogram kaçak tütün, 40 paket sigara ve 750 kaçak puro ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.