Kocaeli\'de 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

Kocaeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

İzmit ilçesindeki Fevziye Camisi'nde düzenlenen programda, Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Cemaatin doldurduğu camide, tüm şehitler için dua edildi.

İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, yaptığı duada, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve huzur temennisinde bulunuldu.

Cemaat daha sonra cuma namazını kıldı. Namaz sonrasında vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.

Programa, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, MHP İl Başkanı Enes Emengen ve vatandaşlar katıldı.