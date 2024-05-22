Kocaeli'de 309 kişilik ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 309 kişilik ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Kocaeli\'de 309 kişilik ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Kocaeli'de düzenlenen uğurlama töreniyle 309 kişilik ilk hac kafilesi, dualar eşliğinde kutsal topraklara yolcu edildi. İl Müftü Yardımcısı Muhammet Suiçmez, hac ibadetinin önemine değinerek hacı adaylarını tebrik etti ve hayırlı yolculuklar diledi. İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ve hacı adayları da dua etti. Törenin ardından aileleriyle vedalaşan hacı adayları, kutsal topraklara uğurlandı.

22.05.2024 14:13
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Kocaeli'de 309 kişilik ilk hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

İzmit ilçesi Antikkapı açık otoparkında düzenlenen uğurlama töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftü Yardımcısı Muhammet Suiçmez, burada yaptığı konuşmada, hac ibadetinin önemine değindi.

Hacı adaylarını tebrik eden Suiçmez, "Dünyadan uzaklaşıp, aile yolculuğuna gidiyorsunuz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Allah'a emanet olun." dedi.

Daha sonra İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ve hacı adayları dua etti.

Törenin ardından aileleriyle vedalaşan 309 kişi, kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 309 kişilik ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika
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