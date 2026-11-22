Kocaeli'de 33 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'de kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlarından 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
"Kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma" suçlarından hakkında 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerce yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.?????
Kaynak: AA
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