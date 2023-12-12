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Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan M.P, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Kocaeli\'de aranan hükümlü yakalandı
12.12.2023 - 09:41,
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Kocaeli'de kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Kasten yaralama" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan M.P, (53) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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