TOPRAĞA VERİLDİ
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormandaki kulübede baltayla öldürülen İsa Turgut'un cenazesi, ailesi tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Suadiye Mahallesi'ndeki evine, buradan da Suadiye Merkez Camisi'ne götürüldü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Turgut, Suadiye Merkez Mezarlığı'na defnedildi.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Baltayla Öldürülen İsa Turgut Toprağa Verildi - Son Dakika
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