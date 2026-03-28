Kocaeli\'de Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişiyi kesici aletle öldüren zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede M.G'nin kesici aletle öldürülmesine ilişkin çalışma başlatıldı.
Ekipler, olayın şüphelisi Y.U'yu operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
