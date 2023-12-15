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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 6 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kocaeli'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a finansman sağlanmasının önlenmesi amacıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yasaklı yayınlar, tabanca, para sayma makinesi ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli\'de DEAŞ operasyonu: 6 şüpheliden 1\'i tutuklandı
15.12.2023 - 15:03,
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Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a finansman sağlanmasının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın, tabanca, para sayma makinesi ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
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