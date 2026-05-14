Kocaeli'de Eş Cinayetinde Ceza
Kocaeli'de Eş Cinayetinde Ceza

14.05.2026 20:45
Kocaeli'de karısını silahla ateş ederek öldüren sanık 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktulün eşi tutuklu sanık Ş.B. ve kayınbiraderi tutuksuz sanık N.B. ile Ş.B'nin avukatı katıldı.

Mahkemede 2 sanığın da cezai ehliyetinin tam olduğuna dair Adli Tıp Kurumu raporları okundu.

Söz verilen sanık Ş.B, eşinin başka bir adamla ilişkisi olduğunu, buna ilişkin mesaj ve görüntüleri olay tarihinden önce gördüğünü iddia etti.

Tutuksuz sanık N.B, daha önceki ifadelerinde suçu üstlenmek istediğine dair ifade verip vermediğini hatırlamadığını ileri sürdü.

Tanık olarak dinlenilen maktulün ve Ş.B'nin kızı S.S.B, memleketi İran'a gittikleri dönemde annesinin sevgilisi olduğunu gördüğünü, babasına söylememesi için annesinin kendisini uyarıda bulunduğunu öne sürdü.

Türkiye'ye dönmelerinden bir süre sonra konuyu babasına anlattığını belirten S.S.B, "Annem ölmeden birkaç ay önce veya 1 yıl önce anlattım. Anlattığımda babam üzüldü ama anneme dokunmadı. Boşanmaya karar vermişlerdi. Benim kimin yanında kalacağım konusunda anlaşmazlık yaşıyorlardı." ifadelerini kullandı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tüm dosya ve deliler kapsamında Ş.B'nin eşinin kendisini aldattığını öğrenmesinin ardından satın aldığı ruhsatsız silahla olay günü maktulün kafasına ve omuz hizasına ateş ettiğinin sabit olduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık N.B'nin kardeşinin suçunu üstlenmek amacıyla olayın ardından emniyette beyanda bulunduğunu kaydetti.

Duruşmada dinlenilen S.S.B'nin beyanlarının maktul K.B'nin Ş.B'yi aldattığı iddialarını doğruladığını ifade eden savcı, Ş.B'nin "haksız tahrik altında eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, "6136 sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapsini istedi.

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık N.B'nin "gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini bildirmesi" sebebiyle ilgili madde gereğince cezalandırılmasını istedi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ş.B'nin "haksız tahrik altında eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan 20 yıl, "6136 sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan ise 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, N.B'nin ise "gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini bildirmesi" suçunu kardeşini cezadan kurtarmak amacıyla işlemesi sebebiyle cezalandırılmasına yer olmadığına karar verdi.

Olay

Gölcük ilçesi Körfez Mahallesi Sahil Caddesi'nde 23 Aralık 2022'de eşi tarafından silahla vurulan K.B. olay yerinde yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin Ş.B. ile ağabeyi N.B. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Ş.B. tutuklanırken N.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

