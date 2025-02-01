OLAY CEP TELEFONU KAMERASINDA
Kocaeli'de Tuncay A.'nın eski eşi Tuğba H.'yi cadde ortasında defalarca bıçakladığı anlar ve çevredekilerin şüpheliye müdahalesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde; Tuncay A.'nın Tuğba H.'yi bıçakladığı, sopalarla yaklaşan kişileri görünce bıçağı attığı anlar yer aldı. Bir otomobilin Tuncay A.'nın önünü kestiği ve vatandaşların Tuncay A.'yı darbettiği sırada ayağa kalkan Tuğba H.'nin 'Benim çocuklarımın babası' diye bağırarak kalabalığı ayırmaya çalıştığı anlar da görüntülere yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Eski Eşine Bıçaklı Saldırı Anları Cep Telefonu Kamerasında - Son Dakika
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