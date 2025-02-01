Kocaeli'de Eski Eşine Bıçaklı Saldırı Anları Cep Telefonu Kamerasında - Son Dakika
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Kocaeli'de Eski Eşine Bıçaklı Saldırı Anları Cep Telefonu Kamerasında

Kocaeli\'de Eski Eşine Bıçaklı Saldırı Anları Cep Telefonu Kamerasında

Kocaeli'de Tuncay A.'nın eski eşi Tuğba H.'yi cadde ortasında bıçaklaması, çevredekilerin müdahalesiyle birlikte cep telefonuyla kaydedildi. Olay anında Tuncay A.'nın bıçağı atması ve Tuğba H.'nin 'Benim çocuklarımın babası' diye haykırması dikkat çekti.

01.02.2025 17:57  Güncelleme: 17:59
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OLAY CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kocaeli'de Tuncay A.'nın eski eşi Tuğba H.'yi cadde ortasında defalarca bıçakladığı anlar ve çevredekilerin şüpheliye müdahalesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde; Tuncay A.'nın Tuğba H.'yi bıçakladığı, sopalarla yaklaşan kişileri görünce bıçağı attığı anlar yer aldı. Bir otomobilin Tuncay A.'nın önünü kestiği ve vatandaşların Tuncay A.'yı darbettiği sırada ayağa kalkan Tuğba H.'nin 'Benim çocuklarımın babası' diye bağırarak kalabalığı ayırmaya çalıştığı anlar da görüntülere yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Eski Eşine Bıçaklı Saldırı Anları Cep Telefonu Kamerasında - Son Dakika

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