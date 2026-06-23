Kocaeli'de FETÖ Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika
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Kocaeli'de FETÖ Operasyonu: 15 Gözaltı

23.06.2026 15:03
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Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'de FETÖPDY'nin güncel eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda örgütün ildeki güncel eğitim yapılanması mercek altına aldı. Teknik ve fiziki takip sonucu 10 eğitim kurumu ve burada yönetici olduğu belirlenen şüpheliler tespit edildi. Eş zamanlı baskınlarda 2'si firari olduğu saptanan 15 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda nakit para ve eğitim kurumlarına ilişkin çeşitli doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Kocaeli, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de FETÖ Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika

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