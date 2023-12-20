Kocaeli\'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hükümlü yakalandı

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Kocaeli'de, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada çarptırıldığı hapis cezası kesinleşen hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada mahkemece hakkında verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen M.K'nin kentte olduğunu tespit etti.
Ekipler, Başiskele ilçesinde düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.
M.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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