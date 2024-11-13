Kocaeli'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında yargılandığı davada hakkında "çocuğun cinses istismarı" suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan K.C'nin yeri tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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