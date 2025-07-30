Kocaeli'de Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Kocaeli'de hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "dolandırıcılık" ve "silahla yağma" suçlarından hakkında 21 Nisan 2022 tarihinden itibaren arama kararı bulunan ve 12 yıl 4 ay ağır hapis cezası ile 5 bin lira adli para cezası bulunan M.A'nın (44) yerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevi işlemlerinin yapılması amacıyla Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.