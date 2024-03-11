Kocaeli\'de İş Yerinin Deposunda Çıkan Yangın Söndürüldü

Kocaeli'de, iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'ndeki nalbura ait içerisinde boya ve kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İl sınırında kalan yangına İstanbul'dan itfaiye ekipleri de yönlendirildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, büyük hasar gören depo kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
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