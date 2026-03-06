Kocaeli'de İstiklal Marşı Yarışması - Son Dakika
Kocaeli'de İstiklal Marşı Yarışması

Kocaeli\'de İstiklal Marşı Yarışması
06.03.2026 21:23
Armatör Yakup Aksoy Lisesi, Kocaeli'deki yarışmada üçüncü oldu ve ödüllerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen, İstiklal Marşı şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile eserlerini konu alan "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı bilgi yarışmasının Kocaeli'deki Marmara Bölge Finali'nde Armatör Yakup Aksoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu

Yarışmada Çanakkale'nin Gelibolu ilçesini temsil eden Armatör Yakup Aksoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Marmara Bölgesi'nden katılan okullar arasında üçüncülük elde etti.

Yarışmaya katılan öğrenciler ve danışman öğretmenleri, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Kaynak: AA

