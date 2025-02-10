KOCAELİ'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Kentte sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda hazırda bekleyen Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Kar örtüsü yolda tutmazken, yeşil alanlar beyaza büründü. Bölgede aralıklarla kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Kar Yağışı Nedeniyle Otoyolda Kar Küreme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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