Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Körfez kesimi Sevindikli mevkisindeki yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmazken, ekipler karla mücadele çalışması yürütüyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.
Sürücüler, otoyolda kontrollü ilerliyor.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Kar Yağışı ve Ulaşımda Aksamalar - Son Dakika
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