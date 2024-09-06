Emekli astsubay karısını vurduktan sonra intihar etti

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir emekli astsubay, karısını tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇİFTİN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLDİRİLDİ

Olay, Değirmendere Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Değirmendere Merkez Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden 71 yaşındaki emekli astsubay E.C., bilinmeyen nedenle eşi 67 yaşındaki D.C'ye tabancayla ateş etti. Sesi duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çifti hastaneye kaldırırken, çift kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.