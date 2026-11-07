Kocaeli\'de Kartepe\'deki Kuzuyayla kar yağışıyla beyaza büründü, ekipler kar küredi

Kocaeli'de Kartepe'deki Kuzuyayla kar yağışıyla beyaza büründü, ekipler kar kürediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün gece etkili olan kar, Kartepe zirvesindeki Kuzuyayla'yı beyaz örtüyle kapladı. Sabahın ilk ışıklarıyla oluşan manzaraların ardından Büyükşehir ekipleri Kartepe zirvesi ve Kuzuyayla güzergahında kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.
KOCAELİ'nin kış turizmiyle öne çıkan noktalarından Kartepe Kuzuyayla, kar yağışıyla beyaza büründü.
Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Kartepe zirvesindeki Kuzuyayla'da ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede güzel manzaralar oluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle Kartepe zirvesi ve Kuzuyayla güzergahında kar küreme ve temizleme çalışmaları gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA
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