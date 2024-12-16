Kocaeli\'de Kilit Bozularak Mahsur Kalan Kadın İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kilit bozulunca odada mahsur kalan kadın, yardım istediği itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Atalar Mahallesi Pazar Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın en üst katında yaşayan kadın, evinin odasında kapı kilidinin bozulması nedeniyle mahsur kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, polis eşliğinde merdivenle ulaştığı 5'inci kattaki daireye girdi. Ekipler, önce odanın daha sonra da dairenin kapısını açarak mahsur kalan kadını kurtardı.

Haber-Kamera: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),