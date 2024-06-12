Kocaeli'de kişisel veri ve silah ticareti operasyonu: 9 tutuklama - Son Dakika
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Kocaeli'de kişisel veri ve silah ticareti operasyonu: 9 tutuklama

Kocaeli\'de kişisel veri ve silah ticareti operasyonu: 9 tutuklama

Kocaeli merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kişisel verileri hukuka aykırı temin ettikleri ve ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan 16'sı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

12.06.2024 09:17
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Kocaeli merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kişisel verileri hukuka aykırı temin ettikleri ve ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan 16'sı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli ve çevre illerdeki bazı kişilerin, "dedektiflik" faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı temin ettiklerini ve cep telefonu programlarından ruhsatsız silah ticareti yaptıklarını saptanmış, Kocaeli merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonda "rüşvet", "6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlarını işledikleri belirlenen 23 zanlı yakalanmıştı.
Aramalarda, 1 takip cihazı, 1 USB bellek, ruhsatsız 3 pompalı tüfek ve 5 tabanca ile 3 şarjör ve 164 fişek ele geçirilmiş, şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Kocaeli'de Operasyon: 9 Tutuklama

asdasdasd

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de kişisel veri ve silah ticareti operasyonu: 9 tutuklama - Son Dakika

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