TUTUKLANDI
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 'kıskançlık' tartışmasında eşi Emrah Duran'ı tabancayla vurarak öldüren Aysel Duran (43), Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aysel Duran çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Kıskançlık Tartışması: Eşini Öldüren Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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