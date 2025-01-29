Kocaeli\'de Kıskançlık Tartışması Kanlı Bitti: Eşini Vurarak Öldürdü

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Aysel Duran (43) 'kıskançlık' tartışmasında eşi Emrah Duran'ı tabancayla vurarak öldürdü. Polis , Aysel Duran'ı gözaltına aldı.

İzmit ilçesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında Emrah Duran (42) ile eşi Aysel Duran (43) arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Saat 02.00 sırlarında Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'taki 8 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairelerine gelen çift arasındaki tartışma burada da devam etti. Yaşanan arbede sırasında Ayşe Duran, evdeki tabancayla Emrah Duran'a ateş etti. Göğsünden yaralanan Emrah Duran kanlar içinde yığıldı. Tabanca sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Emrah Duran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Emrah Duran'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aysel Duran, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.