Kocaeli'de Kumar Oynayanlara 44 Bin 975 TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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Kocaeli'de Kumar Oynayanlara 44 Bin 975 TL İdari Para Cezası

Kocaeli\'de Kumar Oynayanlara 44 Bin 975 TL İdari Para Cezası

Kocaeli'de yapılan denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. 7 kişiye toplamda 44 bin 975 lira idari para cezası uygulandı ve 5 bin 100 lira el konuldu. Ayrıca, iş yerinde kumar oynattığı belirlenen R.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

30.08.2024 09:16
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Kocaeli'de kumar oynadıkları gerekçesiyle 7 kişiye, 44 bin 975 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Gebze ilçesindeki denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığını belirleyen polis, 7 kişiye 44 bin 975 lira idari para cezası uyguladı, 5 bin 100 liraya el koydu.

İş yerinde kumar oynattığı tespit edilen R.A. hakkında da adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kumar Oynayanlara 44 Bin 975 TL İdari Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Kumar Oynayanlara 44 Bin 975 TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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