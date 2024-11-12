Kocaeli\'de Kuzen Cinayeti: Ağırlaştırılmış Müebbet

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde geçen yıl 9 Ocak'ta sağlık teknisyeni kuzeni Hürrem Doğan'ı (31) tabancayla vurarak öldüren sağlık personeli İrfan Özbay (52), yargılandığı Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Ocak 2023'te İzmit'in Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde görevli sağlık teknisyeni Hürrem Doğan, oturduğu binadan çıkıp, otomobiline yaklaştığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan mermilerden 10'u, Doğan'ın vücuduna isabet etti. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Doğan, hayatını kaybetti. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis, Hürrem Doğan'ın kuzeni sağlık personeli İrfan Özbay olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Özbay, çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak kasten ateşli silahla öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Özbay'ın evinde yapılan aramada Hürrem Doğan'ın ev adresinin yazılı olduğu kağıt da bulunduğu öğrenildi.

İLK DURUŞMADA HUSUMETİN SEBEBİNİ ANLATMIŞTI

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık İrfan Özbay, dini nikahla birlikte yaşadığı kadının, kendisini Hürrem Doğan'ın babasıyla aldattığını ve bu yüzden aralarında husumet olduğunu iddia etmişti. Bir önceki duruşmada ise cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti.

MAHKEME, KARARINI VERDİ

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlenen tutuklu sanık Özbay, olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini söyleyerek tahliyesini istedi. Mağdur ailenin avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, Özbay'ın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

HABAER: Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),