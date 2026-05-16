Kocaeli\'de Matematik Olimpiyatı Ödülleri Dağıtıldı

Kocaeli'de düzenlenen matematik olimpiyatında dereceye giren Karamürsel Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulundan 4 öğrenciye ödülleri verildi.

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda okul öğrencilerinden Taha Demir, Mirza Dolgun, Çınar Alicikoğlu ve Ahmet Saki Çiçek dereceye girdi.

Okulda düzenlenen törende konuşan okul müdürü Kamuran Ögcem, başarı elde eden öğrencileri ve öğretmen Faruk Çiçek'i tebrik etti.

Konuşmanın ardından Kaymakam Kemal İnan ve Kaymakam Refiki Öznur Züleyha Ete, öğretmen ve öğrencilere plaket, başarı belgesi ve ödüllerini verdi.

Törene, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.