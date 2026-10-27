Kocaeli'de motosiklet ve skuter sürücüleri 12.00'ye kadar trafiğe çıkamayacak

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 12.00'ye kadar skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin bugün öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisine gireceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullanıcıları ile motokuryelerin tedbiren bugün saat 12.00'ye kadar trafiğe çıkmalarının yasaklandığı bildirildi.