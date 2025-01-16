Kocaeli'de Muhtar Erol Sert Yem Karma Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de Muhtar Erol Sert Yem Karma Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybetti

Kocaeli\'de Muhtar Erol Sert Yem Karma Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Pirceler Mahallesi Muhtarı Erol Sert, kendi ahırında çalışırken yem karma makinesine sıkıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri Sert'i kurtardı, ancak hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi.

16.01.2025 10:34  Güncelleme: 10:35
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KOCAELİ'de, kendisine ait ahırda, yem karma makinesine sıkışan muhtar Erol Sert (48), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Kandıra ilçesi Pirceler Mahallesi'nde meydana geldi. Pirceler Mahallesi Muhtarı Erol Sert, kendisine ait ahırda çalışırken, henüz bilinmeyen nedenle, yem karma makinesine sıkıştı. Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Erol Sert, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sert, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Erol Sert, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sert'in, Pirceler Mahallesi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Muhtar Erol Sert Yem Karma Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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