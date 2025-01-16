Kocaeli\'de Muhtar Erol Sert Yem Karma Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybetti

Güncel

KOCAELİ'de, kendisine ait ahırda, yem karma makinesine sıkışan muhtar Erol Sert (48), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Kandıra ilçesi Pirceler Mahallesi'nde meydana geldi. Pirceler Mahallesi Muhtarı Erol Sert, kendisine ait ahırda çalışırken, henüz bilinmeyen nedenle, yem karma makinesine sıkıştı. Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Erol Sert, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sert, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Erol Sert, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sert'in, Pirceler Mahallesi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.