Kocaeli'de mutfağa gizlenmiş 725 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de mutfağa gizlenmiş 725 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Kocaeli\'de mutfağa gizlenmiş 725 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de bir evin mutfağına gizlenmiş 725 gram skunk, 113 gram kokain, 450 uyuşturucu hap ve sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle, 1'i uyuşturucu kullanmaktan işlem görerek serbest bırakıldı.

KOCAELİ'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir evin mutfağına gizlenmiş 725 gram skunk, 113 gram kokain, 450 adet uyuşturucu hap ve sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Uyuşturulara ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Bir evde yapılan aramada, mutfağa gizlenmiş 725 gram skunk, 113 gram kokain, 450 adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 300 gram sentetik kannabinoid elde edilebileceği belirtilen 3 gram hammadde ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen A.Ş., N.İ. ve E.O. ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden A.Ş.., adli kontrol şartıyla salıverilirken, N.İ. ve E.O. ise tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de mutfağa gizlenmiş 725 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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