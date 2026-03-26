Kocaeli'de Nevruz Bayramı Kutlandı

26.03.2026 18:03
Kocaeli'de Nevruz Bayramı, çeşitli etkinliklerle birlik ve beraberlik mesajlarıyla kutlandı.

Kocaeli'de baharın müjdecisi Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama yapıldı.

Kocaeli Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Kent Konseyi ve Kocaeli Uluslararası Misafir Öğrenciler Derneği işbirliğinde İzmit'teki Kent Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada yakılan nevruz ateşinin ardından halk oyunu ve çeşitli dans gösterileri sunuldu, şiirler okundu, fidan dağıtıldı, Özbek pilavı ikram edildi.

Vali İlhami Aktaş, yaptığı konuşmada, nevruzun birlik ve beraberliği pekiştiren önemli gelenek olduğunu, bu tür etkinliklerin kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş de nevruzun, barışın, umudun ve yeniden doğuşun simgesi olduğunu, farklılıkların zenginlik olarak görülmesine katkı sağladığını anlattı.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, nevruzun binlerce yıllık geçmişiyle kültürel zenginliğin ve birlik duygusunun güçlü bir ifadesi olduğunu, geçmişle gelecek arasında köprü kurduğunu dile getirdi.

Etkinlik, katılımcıların yumurta tokuşturması, örste demir dövmesi ve ateşin üzerinden atlamasının ardından sona erdi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Kültür ve Turizm İl Müdürü Fatih Taşdelen, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
Gözler yine Riyad’da İran’dan çok konuşulacak “işgal“ iddiası Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak "işgal" iddiası
Beyaz Saray’dan İran’a anlaşma resti: Trump blöf yapmaz, kıyamet koparmaya hazır Beyaz Saray'dan İran'a anlaşma resti: Trump blöf yapmaz, kıyamet koparmaya hazır
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir
Cep telefonu elinden alınınca evden kaçan 13 yaşındaki kız aranıyor Cep telefonu elinden alınınca evden kaçan 13 yaşındaki kız aranıyor

18:44
Nefesler tutuldu İşte Türkiye-Romanya mücadelesinin ilk 11’leri
Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Romanya mücadelesinin ilk 11'leri
18:09
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
17:35
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
