Kocaeli'de Ormanya ve teleferikte yoğunluk yaşandı

Kocaeli dolup taştı, metrelerce kuyruk oluştu
KOCAELİ - Kocaeli'de, "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'da ve İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunan teleferikte ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Hem tatili hem de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlardan bazıları Ormanya, bazıları ise 15 Nisan'a kadar ücretsiz olan teleferikte kuyruk oluşturdu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Kartepe ilçesinde yaklaşık 2 bin dönümlük alana kurduğu Ormanya, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla adeta ziyaretçi akınına uğradı. İçerisinde yaban hayvanları, orman kütüphanesi, Doğa Okulu ve yürüyüş parkurları gibi birçok imkanları bulunan Ormanya'yı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Yoğun kalabalığı atlatarak Ormanya'ya girebilen vatandaşlardan bazıları yürüyüş, bazıları ise piknik yaparak, doğanın ve tatilin tadını çıkardı. Öte yandan, D-100 kara yolundan Ormanya'ya bağlanan 1 kilometrelik mesafesinde araçlar 15-20 dakikada ilerleyebildi. Polis ve Jandarma ekipleri vatandaşların güvenliği için rutin kontroller gerçekleştirirken, yollarda kazalar yaşanmamsın için önlemler aldı.
Her gün binlerce ziyaretçi akın ediyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz mart ayında hizmete açtığı ve 15 Nisan'a kadar ücretsiz olan teleferik projesine de vatandaşlar günlerdir yoğun ilgi gösteriyor. İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayan teleferikte vatandaş yoğunluğu yaşandı. Hem tatili hem de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, bugün de teleferik önünde kuyruk oluşturdu.
"Bugün bayramın son günü, insanlar nefes almak buraya geliyor"
Yaşanan yoğunluğun değerlendiren Enis İpek, "Ormanya'ya kurulduğu günden itibaren büyük bir rağbet var. Başta yakın olan illerden, çevre illerden insanlar geliyor. Bugün bayramın son günü, insanlar nefes almak buraya geliyor. Hayvanları görmek isteyen çocuklar var. Cumartesi ve Pazar günleri de burada yoğunluk oluyor. İnsanlar seviyor çok güzel bir yer Kocaeli'de böyle bir yerin olması çok büyük bir artı. Kapıdan girerken yabancı uyruklu insanları görüyorsunuz, rehberleri var. Japonlar, Koreliler, turistler geliyor. Kapıdan girerken o ambiyansı alıyorsunuz. Turistlik açıdan da önemi çok büyük, Kocaeli'ye değer katıyor. Otoparklar araçları almıyor. Karavanını getirip burada günlerce kalan insanlar var" ifadelerini kullandı.
"Hayvanlara çok iyi bakılıyor"
Hayvanlara gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyleyen Enis İpek, "Hayvanların yaşam alanlarını muntazam olarak temizleniyor. Hayvanlara çok iyi bakılıyor, periyodik muayeneleri yapılıyor. İnsanlara, hayvanlara yiyecek verilmemesi konusunda sürekli anonslar yapılıyor" dedi.
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