Sanayi Mahallesi Sefa Sirmen Sanayi Sitesi'ndeki bir oto kilit tamirci dükkanında, saat 11.00 sırlarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dükkandan yükselen duman, bitişikteki 7 oto tamirci dükkanını kapladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında oto kilit tamirci dükkanı ile içerisinde tamir için bekletilen otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Oto Kilit Dükkanı Yangını - Son Dakika
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