Kocaeli\'de Otopark Su Altında Kaldı

AÇIK OTOPARAK SUYLA KAPLANDI
Kocaeli'de etkili olan fırtına nedeniyle İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi'ndeki sahil otoparkının bir bölümü suyla kaplandı. Bölgede bulunan karavanlar ve araçlardan bazıları su içinde kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dubalarla otoparkın bir bölümünü araç ve yaya geçişine kapattı.
