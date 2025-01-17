Kocaeli'de araçların şasi numaralarını değiştirenlere (change) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15 Ocak'ta araçların şasi numaralarını değiştiren kişilere yönelik Kartepe'de bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 5 motor ve şasi numarası değiştirilmiş otomobil, 36 numaratör, 4 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram esrar ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Şasi Numarası Değiştiren 5 Kişi Gözaltında - Son Dakika
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