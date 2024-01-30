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Kocaeli'de silahlı kavgada ölen kadının eşi ve oğlu yargılanıyor - Son Dakika
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Kocaeli'de silahlı kavgada ölen kadının eşi ve oğlu yargılanıyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadının öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin maktulün eşi ve oğlunun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tanıkların ifadeleri ve bilirkişi raporu değerlendirildi.

Kocaeli\'de silahlı kavgada ölen kadının eşi ve oğlu yargılanıyor
30.01.2024 - 15:01,
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadının öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin maktulün eşi ve oğlunun yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 19 Haziran 2022'deki kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden Gülten Ş'nin eşi tutuklu sanık Yılmaz Ş. ile sanık avukatları katıldı. Başka suçtan hüküm giydiği için cezaevinde bulunan oğlu H.Ş. ise salona getirilmedi.

Tanık sıfatıyla dinlenilen tutuklu sanığın diğer oğlu T.Ş, olay günü evlerine gittiğinde Tarık Ö, Tayfun D. ve Nadir D. ile sokakta tartışan babasına küfredildiğini ve Tarık'ın elindeki havlunun altında silah gördüğünü iddia etti.

Tarık'ın annesinin saçını arkadan tuttuğunu öne süren T.Ş, "Tarık, annemin şakağına tabancayı dayadı ve ateş etti. Vurduktan sonra ayrıldı, diğerleri de kaçmaya çalıştı. Babamın üzerinde de tabanca vardı ama ateş etmedi. Ben babamdan tabancayı aldım arka sokaktaki aracımıza koydum. Bu silah kurusıkıydı." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu dikkate alınarak Yılmaz Ş'nin tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Yılmaz Ş, eşini kendisinin öldürmediğini savunarak, "Eşimi Tarık öldürmüştür. Olayın mağduruyum. Bu sebeple tahliyemi istiyorum." dedi.

Bilirkişi raporunda Tarık Ö'nün elinde havlu bulunduğu bilgisinin yer aldığını anlatan sanığın avukatı Nurcan Özlen, bu hususun savunmalarını doğrular mahiyette olduğunu vurguladı. Raporun, isimlerin belirtilmemesi yönünden yetersiz kaldığına savunan Özlen, yeniden bilirkişi raporu aldırılması, mümkün değilse keşif yapılmasını talep etti.

Tutuksuz sanık H.Ş'nin avukatı Gizem Dirbişoğlu da müşteki ve mağdurların mahkeme huzurda tekrar dinlenilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, mağdur Nadir D. ile Tayfun D'nin kamu davasına katılmasına, yeniden bilirkişi raporu alınması ve keşif taleplerinin, var olan raporun yeterli olmasından dolayı reddine, sanık Yılmaz Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Körfez ilçesinde 19 Haziran 2022'de Esentepe Mahallesi Yaşardoğu Caddesi'ne minibüsle gelen grup ile burada ikamet eden diğer grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gülten Ş. (33) ile Tayfun D. tabancayla vurularak, Tarık Ö. ise darbedilerek yaralanmıştı. Gülten Ş. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan kadının eşi Yılmaz Ş. tutuklanmış, oğlu H.Ş. de adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Kavganın akrabalar arasında düğünde takılan altınlardan kaynaklandığı iddia edilmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Yılmaz Ş'nin "eşe karşı olası kastla öldürmek", tutuksuz sanık H.Ş'nin ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından hapsi isteniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet, Kocaeli, Körfez, Olaylar, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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