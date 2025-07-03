Kocaeli'de Su Kazaları İçin Önlemler

Kocaeli Valiliği, yaz aylarında yaşanan boğulma vakalarını önlemek amacıyla baraj, akarsu, gölet ve sulama kanallarına girmenin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların can güvenliğinin korunması kapsamında denize kıyısı bulunan ilçelerde "Suda Boğulma Olaylarını Önleme İlçe Komisyonları" kurulacak.

Bu komisyonlar, her yıl yüzmeye uygun alanları belirleyerek kamuoyuna duyuracak, riskli bölgeleri ise yasaklayacak. Çeken akıntı riski taşıyan bölgelerde denize girmek yasaklanacak.

Sahillerde güvenli yüzme alanları şamandıralarla işaretlenecek, motorlu deniz araçlarının bu alanlara girmesi önlenecek. Plajlarda cankurtaran istasyonları kurulacak, yeterli ekipman ve personel bulundurulacak. Ayrıca anons sistemleri, levhalar ve afişlerle vatandaşlar bilgilendirilecek.

İç sularda ise baraj, akarsu, gölet ve sulama kanalı gibi alanlarda serinleme veya yüzme tamamen yasaklandı. Bu alanlara giren 15 yaş ve üzeri kişilere idari para cezası uygulanacak, 15 yaş altındakiler ise ailelerine teslim edilecek. İlgili kurumlar, uyarı levhaları ve koruyucu önlemleri hayata geçirecek.

Açıklamada, meteorolojik uyarılara göre denize girmenin de yasaklanabileceği, işletmelerin cankurtaran ve ilkyardım ekipmanını hazır bulundurmakla yükümlü olduğu, karara uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacağı kaydedildi.