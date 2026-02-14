Kocaeli\'de Tabancalı Saldırı: Oto Yıkama Sahibi Ağır Yaralandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde iş yerinin önünde G.B.'nin tabancalı saldırısına uğrayan oto yıkama dükkanı sahibi Hasan Ş., ağır yaraladı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'ndeki oto yıkama dükkanının önünde meydana geldi. Oto yıkama dükkanının sahibi Hasan Ş., iş yerinin önünde G.B.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Kurşunların bacak ve kasığına isabet ettiği Hasan Ş., ağır yaralandı. G.B. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hasan Ş., daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Hasan Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli G.B.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.