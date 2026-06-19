Kocaeli'de Tefecilere Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Tefecilere Operasyon

Kocaeli\'de Tefecilere Operasyon
19.06.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de tefecilik operasyonunda 16 kişi adliyeye sevk edildi, 2 firari şüpheli aranıyor.

KOCAELİ'de, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Firari olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir firma hakkında gelen 'tefecilik' şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ekiplerin 10 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu 'tefecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'yağma' suçlarına karışan 18 kişi tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından jandarma ekipleri, sabah saatlerinde İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6'sı kadın 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Kocaeli, Güncel, Finans, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Tefecilere Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük’te bir kişi evin bahçesinde ölü bulundu Karabük'te bir kişi evin bahçesinde ölü bulundu
Dört kişi tarafından öldüresiye darbedildi: Olay anı kameraya yansıdı Dört kişi tarafından öldüresiye darbedildi: Olay anı kameraya yansıdı
Spiral makinesinden sıçrayan kıvılcımlar 150 dekar buğday tarlası ile 50 dekar ağaçlık alanı yaktı Spiral makinesinden sıçrayan kıvılcımlar 150 dekar buğday tarlası ile 50 dekar ağaçlık alanı yaktı
Ankara’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Cami inşaatında 2 işçi iskeleden düştü: 1 ölü, 1 yaralı Cami inşaatında 2 işçi iskeleden düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Lemina, iki çocuğunun annesi Neguesha ile 9 yıllık birliktelikten sonra evlendi Lemina, iki çocuğunun annesi Neguesha ile 9 yıllık birliktelikten sonra evlendi

19:43
Gram altın çakıldı
Gram altın çakıldı
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
18:48
Vedat Muriqi’nin Aziz Yıldırım ile tokalaşmadan önce yaptığına beğeni yağıyor
Vedat Muriqi'nin Aziz Yıldırım ile tokalaşmadan önce yaptığına beğeni yağıyor
17:57
Trump: Venezuela ABD’nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
17:49
CHP’den istifa eden Cemil Tugay’la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
17:22
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 19:54:50. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Tefecilere Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.