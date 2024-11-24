Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda Trafik Kazası: İki Yaralı

Kocaeli\'de TEM Otoyolu\'nda Trafik Kazası: İki Yaralı

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.11.2024 12:48  Güncelleme: 12:50
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KOCAELİ'de TEM Otoyolu'nda aynı istikamette giden iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu Derince ilçesi geçişindeki Çınarlı Mahallesi mevkisinde meydan geldi. İstanbul yönüne giden E.K. idaresindeki 41 APH 557 plakalı otomobil ile aynı yönde giden S.Ö. idaresindeki 54 AHD 194 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlar yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde 54 AHP 194 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ö. ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan R.K.'nin yaralandığı anlaşıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle 4 şeritli yolun 2 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kaza karışan otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/DERİNCE(KOCAELİ),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika

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