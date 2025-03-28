Kocaeli'de Toz Fırtınası Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Kocaeli'de Toz Fırtınası Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kocaeli'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası, çöp konteynerlerini devirdi ve açık alanlardaki stantları uçurdu. Görüş mesafesinin azaldığı fırtınada, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediyenin temizlik ekipleri olay sonrasında harekete geçti.

28.03.2025 18:58
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Kocaeli'de toz fırtınası zor anlar yaşattı

KOCAELİ - Kocaeli'de kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası, çöp konteynerlerini devirdi, kent merkezindeki stantları uçurdu. Şiddetli rüzgar nedeniyle hurda yüklü bir motosikletin devrildiği anlar da saniye saniye kameralara yansıdı.

Hava sıcaklığının 21 derece olarak ölçüldüğü kentte, bazı bölgelerde fırtına seviyesine ulaşan rüzgar ve toz bulutları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Özellikle açık alanlarda etkisini artıran rüzgar nedeniyle kent merkezinde kurulan stantlar devrildi, çöp konteynerleri sürüklendi. Bazı vatandaşlar da sokaklarda yürümekte zorlandı.

Rüzgarın etkisiyle havalanan poşetler ve kartonlar, cadde ve sokaklarda çevre kirliliğine yol açarken, toz fırtınası nedeniyle görüş mesafesi de azaldı. O anlar kameralara yansırken, hurda taşıyan bir motosiklet de şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi. Neyse ki kazada can kaybı yaşanmazken, çevredekiler sürücüye yardım etti.

Rüzgarın etkisiyle olumsuzlukların yaşandığı şehirde, belediye ekipleri de harekete geçerek cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına başladı. Mithat Adıyaman isimli vatandaş, "Gördüğünüz gibi her yer toz duman. Arabayla gelirken zorlandık. Fırtınanın aracı bile sarstığı anlar oldu" dedi.

Kaynak: İHA

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