Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce Gölcük ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 916 gram sentetik kannabinoid, 874 gram metamfetamin, 1 kök kenevir, suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 800 lira, birer av tüfeği, kuru sıkı tabanca, hassas terazi ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?