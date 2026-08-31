Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama - Son Dakika
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama

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Kocaeli'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince 24-30 Ağustos'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında kentte gerçekleştirilen çalışmalarda 88 olayda 101 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Adliyeye çıkarılan zanlılardan 13'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi, 83'ü serbest bırakıldı. İşlemleri süren 3 şüphelinin ise adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Çalışmalarda 674 gram sentetik uyuşturucu, 193 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 96 gram esrar, 34 gram kokain, 3 gram afyon sakızı, 116 sentetik ecza ile 4 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ayrıca 101 bin 700 lira, tabanca, 66 fişek ve 3 hassas teraziye el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aynı tarihlerde gerçekleştirdiği çalışmalarda ise 13 olayda 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 13'ü de serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 79 gram sentetik uyuşturucu, 271 gram esrar, 200 gram kokain, 38 sentetik ecza ve 22 kök Hint keneviri bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama - Son Dakika

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