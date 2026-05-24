Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

24.05.2026 16:21
Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda 1 ton 80 gram 'Pregabalin' uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

KOCAELİ'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 40 milyon hap üretilebilecek 1 ton 80 gram 'Pregabalin' isimli uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde Gebze ve Darıca ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda elde edilen bilgiler doğrultusunda saha çalışması yapan ekipler, yapılan analizlerin ardından bugün saat 03.00 sıralarında Darıca'daki bir iş yerine operasyon yaptı. Operasyonda, 40 koli halinde 40 milyon hap üretilebilecek miktarda toplam 1 ton 80 gram ağırlığında 'Pregabalin' isimli uyuşturucu ham maddesi ile 14 koli halinde 161 kilo hap kapsül maddesi ele geçirildi.

Olayla bağlantılı kişilere yönelik araştırma ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

