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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 176 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 11 sentetik ecza, 2 tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Diğer şüphelilerden biri serbest bırakılırken, N.K, E.Ç. ve M.A.D. tutuklandı, E.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
14.01.2024 - 23:03,
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ilçesinde uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı, ticareti, kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde ve üst aramalarında 176 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 11 sentetik ecza, 2 tüfek ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.K, E.Ç. ve M.A.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.Y. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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