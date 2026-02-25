Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 475 Gram Esrar Ele Geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 475 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Kartepe ve Başiskele ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 475 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
