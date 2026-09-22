Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 725 gram uyuşturucu bulundu

Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 725 gram sentetik uyuşturucu, 113 gram kokain, 3 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ile 450 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan N.İ. ve E.O. tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 şüpheli serbest bırakıldı.