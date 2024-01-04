Kocaeli\'de yapılan operasyonda sahte içki ve kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 46 şişe sahte içki ile 48 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmit ve Gölcük ilçelerinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Aramada 46 şişe sahte içki, 111 kilogram tütün, 48 bin makaron, 100 elektronik sigara, 5 sigara sarma makinesi ve 3 hava kompresörü ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.