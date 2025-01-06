Kocaeli'de Yoğun Sis

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Kocaeli'de sis: Göz gözü görmedi

KOCAELİ - Kocaeli'de etkili olan ve bazı noktalarda etkisini artıran yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Özelikle kentin yüksek kesimlerinde sis sebebiyle göz gözü görmedi. Trafikte sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak kontrollü şekilde ilerledi. Görüş mesafesinin yer yer 50 düştüğü mevkilerde araç trafiği yavaşladı. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.